Ventures, addio a Don Wilson

Don Wilson, cofondatore - insieme a Bob Bogle - dei Ventures, una delle più famose surf band americane che grazie a brani come "Walk, Don't Run" ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo, è morto all’età di 88 anni. A confermare la notizia, trapelata sui social nella serata di ieri, sabato 22 gennaio, è stata la sua famiglia, per mezzo di una nota ufficiale inviata alla stampa americana: “Era un chitarrista ritmico straordinario, che grazie alla sua band è entrato nella vita delle persone di tutto il mondo: è sempre stato molto amato e apprezzato, e avrà sempre il suo posto nella storia. Ci mancherà”. Le cause della morte non sono state specificate.

La leggenda vuole che Wilson e Bogle - che si conobbero nel 1958 a Seattle, città nella quale erano entrambi impiegati nel settore dell’edilizia - abbiano comprato i primi strumenti in un monte dei pegni con un budget di appena 10 dollari. Dieci anni dopo, con in formazione il batterista Mel Taylor e Nokie Edwards (scomparso nel 2018) alla chitarra solista, i Ventures centrarono il loro primo successo grazie a una rilettura di “Walk, Don't Run”, standard jazz originariamente registrato dal pianista Johnny Smith nel 1954 già ripresa due anni più tardi da Chet Atkins.

Passati alla storia come la band strumentale che ha venduto più copie nella storia della musica popolare degli Stati Uniti, i Ventures sono stati iscritti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2008, con il già Creedence Clearwater Revival John Fogerty a fare gli onori di casa:

“‘Walk, Don't Run’ ha creato qualcosa di completamente nuovo nel rock”, disse Fogerty nel presentarli alla platea di Cleveland: “Il suo suono è diventato quello che oggi chiamiamo musica surf e la sua audacia ha dato coraggio ai chitarristi di tutto il mondo”.

L’anno dopo, nel 2009, Bogle morì dopo una lotta contro un linfoma: la band proseguì senza il suo cofondatore fino al 2015, anno nel quale Wilson scelse di ritirarsi definitivamente dalle scene. “E’ stato un mentore e una fonte di ispirazione”, l’hanno ricordato gli ex colleghi sull’account Instagram ufficiale intestato al gruppo, la cui ultima incarnazione vedeva in formazione lo storico collaboratore della band Bob Spalding (considerato il “quinto Ventures”), Leon Taylor, Ian Spalding e Luke Griffin: “Era un talento unico che ha ispirato innumerevoli musicisti come noi: abbiamo perso un buon amico, un collega, un musicista di livello internazionale e un compagno di band al quale eravamo molto affezionati. Ci mancherà per sempre”.