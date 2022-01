Vivien Goldman racconta "la vendetta delle punk"

E' stata recentemente pubblicata da VoloLibero (e qui recensita da Rockol) la traduzione italiana di un libro della musicista e scrittrice Vivien Goldman (in originale "Revenge of the she punks", da noi "La vendetta delle punk"). Si tratta, come spiega il sottotitolo, di una storia della musica femminista da Poly Styrene alle Pussy Riot; nel libro l'autrice analizza quattro temi fondamentali: identità, denaro, amore e protesta – attraverso i quali approfondisce le ragioni per le quali il punk rappresenta per le donne una forma artistica così liberatoria.

Paola De Angelis, giornalista, prefatrice e curatrice del libro, insieme a Carlo Bordone, ha intervistato in video Vivien Goldman; qui potete vedere l'intervista.