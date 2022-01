Neil Young, disponibile su YouTube il documentario sulla lavorazione di "Barn"

Neil Young ha pubblicato sul suo canale YouTube un documentario della durata di circa 75 minuti sulla realizzazione del suo ultimo album insieme ai Crazy Horse, "Barn" (leggi qui la recensione), uscito poco più di un mese fa, nel dicembre 2021.



Il film, intitolato anch'esso 'Barn', è stato diretto dalla moglie del musicista canadese ora naturalizzato statunitense, l'attrice Daryl Hannah, e mostra il gruppo al lavoro sull'album in un vecchio fienile del 19° secolo.

Un comunicato stampa recita in questo modo: "Cattura Neil e gli Horse in modo organico, il loro umorismo irriverente, la loro fratellanza e, naturalmente, la loro musica, così come è stata creata. 'Barn' si sofferma intenzionalmente sulle singole inquadrature per intere canzoni, mostrando che non ci sono trucchi, rivelando il processo crudo, organico e spontaneo della musica che prende vita da momenti inaspettati. Squisiti cambi di luce e di tempo danzano nel prato dove si trova il fienile, aggiungendo una magia dolce e mistica mentre risuona, riverbera ed echeggia la musica. Il film è intriso della gratitudine e della gioia che hanno permeato l'intera esperienza".