Good Riddance, il bassista Chuck Platt ferito in un incidente stradale

Chuck Platt, bassista dei Good Riddance, storica band della scena punk rock californiana, è stato ricoverato in ospedale lo scorso 14 gennaio dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Santa Cruz, principale città dell’omonima contea nella quale il gruppo si è formato nel 1986. Secondo una prima ricostruzione fornita da Good Times, l’artista è stato investito da un veicolo mentre attraversa la strada fuori da un ristorante, il Crepe Place.

Trasportato in elicottero in un ospedale della Bay Area, nei dintorni di San Francisco, il musicista - pur non in pericolo di vita - ha riportato nello scontro la frattura della caviglia destra, ferite al ginocchio sinistro, una clavicola rotta e lacerazioni a viso e mani: sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di sabato 15 gennaio, Platt si trova ancora ricoverato nella struttura ospedaliera.

Per aiutare economicamente il bassista, che dovrà sottoporsi a lunghe sedute di riabilitazione, è stata attivata su Gofundme una campagna di crowdfunding che ha raccolto, a oggi, 50mila dollari: “Chuck e io vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa”, ha fatto sapere la moglie dell’artista, Vanessa, “Siamo sconvolti dalla vostra generosità. Abbiamo sempre saputo di far parte di una comunità speciale: stiamo sperimentando in prima persona il vostro amore, non solo per mezzo delle donazioni ma anche attraverso le telefonate, i messaggi personali di incoraggiamento, le offerte di aiuto, i pensieri e le preghiere. Questi fondi ci aiuteranno con le spese mediche e di riabilitazione, oltre che per vivere nei prossimi due mesi, durante i quali Chuck dovrà restare immobile e - di conseguenza - non in grado di lavorare”.

I Good Riddance hanno pubblicato nove album - a partire dal 1995, anno di uscita del disco di debutto del gruppo, “For God and Country” - per la Fat Wreck Chords, etichetta fondata nel 1990 dal frontman dei NOFX Fat Mike che conta nel proprio roster nomi di spicco della scena punk rock del Golden State come Descendents, Lagwagon e No Use for a Name: il loro ultimo disco, “Thoughts and Prayers”, è stato pubblicato nell’estate del 2019.