Addio a Jon Lind, fu autore per Earth, Wind & Fire, Madonna e Cher

E’ morto all’età di 73 anni dopo una lotta iniziata nel 2020 contro una grave forma di cancro Jon Lind, uno dei più apprezzati autori americani degli ultimi trent’anni: la notizia - confermata in prima battuta a Variety dal legale dell’artista, Jeremy Rosen - è stata confermata dall’ASCAP, la società americana di autori ed editori.

“Un grande autore e un’anima buona”, l’ha ricordato l’American Society of Composers, Authors and Publishers: “Ci lascia un’eredità iconica di canzoni, sia scritte in qualità di autore sia prodotte nel ruolo di superbo A&R. La nostra famiglia piange la sua perdita ma il suo senso dell’umorismo, la sua musica e il suo spirito incredibilmente generoso vivrà nei nostri cuori”.

Attivo tra la fine degli anni Sessanta prima con i Fifth Avenue Band - con i quali pubblicò l’eponimo (e unico) album nel ‘69 - poi con gli Howdy Moon e i White Horse, Lind ha cofirmato la hit del ‘79 degli Earth, Wind & Fire “Boogie Wonderland”, oltre che “Crazy for You”, successo commerciale di Madonna del 1985: nel 1986 scrisse con Mark Goldenberg "Skin Deep" per Cher, ponendo la sua firma anche su - tra gli altri - "Big Fun (Harry Crumb)" dei Temptations (con Don Was), “No Mercy” dei Cheap Trick (con Jim Scott) e "Whisper a Prayer" per Mica Paris.

Ritiratosi dalle scene musicali, Lind negli ultimi anni della sua vita ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Hollywood Records, posizione che gli ha permesso di lavorare con alcune delle popstar contemporanee più in vista come Miley Cyrus, Selena Gomez e Jonas Brothers.