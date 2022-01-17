Rockol - sezioni principali

Notizie

Recensioni

Concerti

Classifiche

Video

News

Recensioni

Concerti

Rockol - sezioni principali

Metaverso 1971 NFT AI & Musica
Notizie - 17/01/2022

Franco Battiato, esce la raccolta “Correnti gravitazionali”

Il greatest hits sull'opera del musicista siciliano verrà pubblicato in due formati: doppio cd digipak e triplo lp gatefold
Franco Battiato, esce la raccolta &ldquo;Correnti gravitazionali&rdquo;
Di Paolo Panzeri

E' in uscita il prossimo 4 febbraio il greatest hits di Franco Battiato “Correnti gravitazionali”, trenta canzoni scelte in un lasso temporale che va da “L’era del cinghiale bianco”, pubblicato nel 1979, fino a “Torneremo ancora” (leggi qui la recensione) del 2019, ultimo brano pubblicato dall’artista.

https://a6p8a2b3.stackpathcdn.com/P1c1TafRWORV_d77QzSt8tgrIx8=/700x0/smart/rockol-img/img/foto/upload/download.2022-01-17-15-06-58.png

La raccolta viene pubblicata in due formati: doppio cd digipak e triplo lp gatefold. A seguire le tracklist delle due diverse versioni.

LP:

LP 1/A

SUMMER ON A SOLITARY BEACH

BANDIERA BIANCA

L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO

UP PATRIOTS TO ARMS

LA STAGIONE DELL’AMORE

LP1/B

CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE

CUCCURUCUCU’

GLI UCCELLI

VOGLIO VEDERTI DANZARE

LA CURA

LP 2/A

TUTTO L’UNIVERSO OBBEDISCE ALL’AMORE

I TRENI DI TOZEUR

PROSPETTIVA NEVSKI

ALEXANDER PLATZ (Live)

CHAN-SON EGOCENTRIQUE

LP2/B

L’ANIMALE

STRANIZZA D’AMURI

POVERA PATRIA

RUBY TUESDAY

E TI VENGO A CERCARE

LP 3/A

NO TIME NO SPACE

SENTIMIENTO NUEVO

SHOCK IN MY TOWN

LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO

TE LO LEGGO NEGLI OCCHI

LP 3/B

LA CANZONE DEI VECCHI AMANTI

INNERES AUGE

DI PASSAGGIO

STRANI GIORNI

TORNEREMO ANCORA

Digipack:

CD 1

SUMMER ON A SOLITARY BEACH

BANDIERA BIANCA

L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO

UP PATRIOTS TO ARMS

LA STAGIONE DELL’AMORE

CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE

CUCCURUCUCU’

GLI UCCELLI

VOGLIO VEDERTI DANZARE

LA CURA

TUTTO L’UNIVERSO OBBEDISCE ALL’AMORE con Carmen Consoli

I TRENI DI TOZEUR con Alice

PROSPETTIVA NEVSKI

ALEXANDER PLATZ (Live)

CHAN-SON EGOCENTRIQUE con Alice

CD 2

L’ANIMALE

STRANIZZA D’AMURI

POVERA PATRIA

RUBY TUESDAY

E TI VENGO A CERCARE

NO TIME NO SPACE

SENTIMIENTO NUEVO

SHOCK IN MY TOWN

LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO

TE LO LEGGO NEGLI OCCHI

LA CANZONE DEI VECCHI AMANTI

INNERES AUGE

DI PASSAGGIO

STRANI GIORNI

TORNEREMO ANCORA

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!
Scheda artista Tour&Concerti
Alice Carmen Consoli Franco Battiato Morte di Franco Battiato
La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale
© 2022 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.

© 2022 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.