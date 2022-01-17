Franco Battiato, esce la raccolta “Correnti gravitazionali”
E' in uscita il prossimo 4 febbraio il greatest hits di Franco Battiato “Correnti gravitazionali”, trenta canzoni scelte in un lasso temporale che va da “L’era del cinghiale bianco”, pubblicato nel 1979, fino a “Torneremo ancora” (leggi qui la recensione) del 2019, ultimo brano pubblicato dall’artista.
La raccolta viene pubblicata in due formati: doppio cd digipak e triplo lp gatefold. A seguire le tracklist delle due diverse versioni.
LP:
LP 1/A
SUMMER ON A SOLITARY BEACH
BANDIERA BIANCA
L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO
UP PATRIOTS TO ARMS
LA STAGIONE DELL’AMORE
LP1/B
CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE
CUCCURUCUCU’
GLI UCCELLI
VOGLIO VEDERTI DANZARE
LA CURA
LP 2/A
TUTTO L’UNIVERSO OBBEDISCE ALL’AMORE
I TRENI DI TOZEUR
PROSPETTIVA NEVSKI
ALEXANDER PLATZ (Live)
CHAN-SON EGOCENTRIQUE
LP2/B
L’ANIMALE
STRANIZZA D’AMURI
POVERA PATRIA
RUBY TUESDAY
E TI VENGO A CERCARE
LP 3/A
NO TIME NO SPACE
SENTIMIENTO NUEVO
SHOCK IN MY TOWN
LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO
TE LO LEGGO NEGLI OCCHI
LP 3/B
LA CANZONE DEI VECCHI AMANTI
INNERES AUGE
DI PASSAGGIO
STRANI GIORNI
TORNEREMO ANCORA
Digipack:
CD 1
SUMMER ON A SOLITARY BEACH
BANDIERA BIANCA
L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO
UP PATRIOTS TO ARMS
LA STAGIONE DELL’AMORE
CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE
CUCCURUCUCU’
GLI UCCELLI
VOGLIO VEDERTI DANZARE
LA CURA
TUTTO L’UNIVERSO OBBEDISCE ALL’AMORE con Carmen Consoli
I TRENI DI TOZEUR con Alice
PROSPETTIVA NEVSKI
ALEXANDER PLATZ (Live)
CHAN-SON EGOCENTRIQUE con Alice
CD 2
L’ANIMALE
STRANIZZA D’AMURI
POVERA PATRIA
RUBY TUESDAY
E TI VENGO A CERCARE
NO TIME NO SPACE
SENTIMIENTO NUEVO
SHOCK IN MY TOWN
LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO
TE LO LEGGO NEGLI OCCHI
LA CANZONE DEI VECCHI AMANTI
INNERES AUGE
DI PASSAGGIO
STRANI GIORNI
TORNEREMO ANCORA