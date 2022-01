Coez: "Se l'indie è morto io suonerò al suo funerale"

Coez torna a collaborare con Niccolò Contessa e chiude un cerchio. "Se l'indie è morto io suonerò al suo funerale", scrive il cantautore e rapper romano su twitter, dopo aver pubblicato il video di "Fra le nuvole", una delle canzoni contenute nel suo nuovo album, "Volare", appena uscito. Nella clip è possibile ascoltare una parte inedita del brano, rimasta fuori dal disco: l'ha prodotta il cantautore dietro il progetto I Cani, considerato l'eminenza grigia della scena romana degli Anni Duemiladieci, della quale ha forgiato il suono, lo stile e l'immaginario.

E se l’indie è morto io suonerò al suo funerale. — Coez (@COEZMUSIC) January 12, 2022

Si ricompone così uno dei sodalizi più fortunati del circuito ItPop: quello tra Coez e Niccolò Contessa vale 1,4 milioni di copie, quelle vendute dai singoli "Faccio un casino", "La musica non c'è", "Le luci della città", "È sempre bello", "Domenica" e "La tua canzone", oltre che dall'album "È sempre bello", che tra il 2017 e il 2019 hanno catapultato Silvano Albanese - è il vero nome di Coez, già icona della scena hip hop capitolina all'inizio degli Anni Duemila grazie a gruppi come i Circolo Vizioso e i Brokenspeakers - in cima alle classifiche italiane.

La collaborazione tra Coez e Niccolò Contessa non si era rinnovata dopo "È sempre bello": "Non nascondo che abbiamo anche provato a fare qualcosa insieme. Però ad un certo punto entrambi abbiamo capito che era meglio riconoscere che insieme avevamo già dato tanto", ha detto il cantautorapper nella nostra intervista su "Volare", lasciando però intuire di aver inciso con Contessa una versione alternativa di "Fra le nuvole" e di volerla pubblicare. Detto, fatto.

Con la versione inedita di "Fra le nuvole", che campiona "Mio fratello è figlio unico" di Rino Gaetano, Coez torna sul luogo del delitto - i suoi pezzi prodotti da Contessa hanno totalizzato qualcosa come 26 Dischi di platino in tutto - e prova a superare tutte le speculazioni sulle etichette: indie, pop, rap, che genere fa conta relativamente.