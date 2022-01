Papa Francesco visita a sorpresa un negozio di dischi a Roma

Papa Francesco sorprende ancora una volta con le sue visite inattese nel centro di Roma. Come riporta La Stampa, che pubblica anche delle foto, intorno alle 19 di questa sera il pontefice è andato in un negozio di dischi vicino al Pantheon, a Roma.

La proprietaria con la figlia e suo marito, si legge nell'articolo del quotidiano, sono suoi vecchi amici: Jorge Mario Bergoglio era un loro "cliente di vecchia data" prima di diventare pontefice. E aveva promesso loro di tornare a trovarli da Papa: oggi ci è riuscito, emozionando i commercianti dell’esercizio commerciale di via Minerva. La visita è durata in tutto una decina minuti circa, e, dopo una chiacchierata, i negozianti gli hanno regalato un disco di musica classica. Il Papa ha voluto benedire il negozio, ristrutturato da poco. Papa Francesco è poi risalito su una Fiat 500 ed è tornato in Vaticano. A notare il Papa uscire dal negozio "Stereosound" con un 33 giri sotto il braccio è stato il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell’agenzia Rome Reports.