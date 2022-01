Sanremo 2022, ecco chi affiancherà Amadeus al Festival

La prima sera Ornella Muti, la seconda sera Lorena Cesarini, la terza sera Drusilla Foer, la quarta sera Maria Chiara Giannetta, la quinta sera, la finale, Sabrina Ferilli. Sono loro le cinque primedonne di Sanremo 2022, che affiancheranno Amadeus alla conduzione, una per ogni sera del festival, dall'1 al 5 febbraio. L'annuncio è stato fatto dal conduttore e direttore artistico della kermesse al Tg1 delle 20.

Nonostante i ripetuti inviti di Amadeus, non ci sarà invece anche quest'anno Jovanotti. Lo ha detto lui stesso oggi ospite a Radio Subasio. Ricordando di avere tenuto a battesimo il debutto televisivo di Amadeus "nel mio programma 'Uno, due, tre Jovanotti' sulla allora Fininvest", Jovanotti ha spiegato: "Io devo fare l'autore di Morandi, sono concentrato su questo e non c'ho la testa. Sarò a casa. Magari mi prendo un alberghetto a 30 km da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all'alba". In merito al brano in gara Jovanotti si è detto "molto contento, mi sono esaltato, mi piace un sacco. Lavorare con Gianni è un gioco continuo e non c'è niente di più serio del gioco".