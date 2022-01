"Pam & Tommy", è uscito il trailer in italiano della serie televisiva

Con un ritardo di oltre un mese rispetto a quando venne annunciato negli Stati Uniti esce il trailer in italiano di "Pam & Tommy", la serie televisiva che a partire dal prossimo 2 febbraio su Star (Disney +) ci riporterà indietro nel tempo nel bel mezzo degli anni Novanta e allo scandalo della cassetta a sfondo sessuale che aveva come protagonisti l'attrice Pamela Anderson e il batterista dei Motley Crue Tommy Lee.

La storia della relazione tra i due è di quelle poco noiose fatta di slanci, tensioni, un arresto per violenza domestica che porterà Tommy in carcere e chiusasi con il divorzio nel 1998. In mezzo a tutto ciò, quando internet era ancora agli albori, un sex tape venne trafugato, messo in vendita e finito per diventare uno dei primi esempi di porno online diventato virale.

Ad interpretare il ruolo dei due protagonisti sono Lily James e Sebastian Stan. Seth Rogen ricopre la parte di Rand Gauthier l'uomo responsabile del furto della cassetta e poi della diffusione della stessa.