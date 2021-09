Tommy Lee e la serie sulla sua relazione con Pamela Anderson: ‘La storia è davvero bella’

A margine di una chiacchierata con Rachel Smith nel backstage degli MTV Video Music Awards, lo scorso 12 settembre Tommy Lee ha commentato la nuova serie di Hulu, intitolata “Pam & Tommy” e incentrata sulla relazione tra il batterista dei Mötley Crüe e Pamela Anderson, oltre che sulla storia dietro il loro famigerato sex tape.

A proposito del progetto, che vede Sebastian Stan interpretare l’addetto ai tamburi della band di “Girls, girls, girls” e Lily James nei panni della modella e attrice, Tommy Lee ha detto: “Conosco Sebastian, sta interpretando me. Da quello che mi ha detto, è una storia davvero bella”. Ha aggiunto: “Penso che molte persone penserebbero si tratti di una cosa, ma riguarda davvero la privacy e di come le cose erano folli allora. Ora ci sono leggi diverse”.

Il musicista ha successivamente spiegato:

“La storia è davvero bella. Quello che è successo in realtà non lo è stato, ma Stan mi dice che è piuttosto selvaggio. Mi sento come se fosse passata un'eternità. Ma è una bella storia e le persone devono conoscerla. È fantastica. Sono entusiasta".