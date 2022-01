David Byrne, una playlist di mambo

Il frontman dei Talking Heads ha dedicato la più recente playlist della sua David Byrne Radio alla memoria di Robert Farris Thompson, professore di “Afro Atlantic art and culture” alla Yale University, scomparso lo scorso novembre.

David Byrne:

"Ho letto il suo libro 'African art in motion' mentre Brian Eno e io stavamo lavorando al nostro album 'My life in the bush of ghosts". Lui era un grande estimatore della musica afroatlantica. Aveva ascoltato un'orchestra che suonava nel ristorante di un hotel, aveva chiesto alla cameriera: 'Che musica è questa?' e lei gli aveva risposto: 'E' mambo!'. Da allora, raccontò lui, la mia vita cambiò.E questa è la ragione per la quale ho scelto di far ascoltare una selezione di canzoni a ritmo di mambo".