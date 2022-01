Chi è Masked Wolf, la "scommessa" vinta da Shazam nel 2021

Lo scorso anno Shazam aveva segnalato l'artista hip-hop australiano Masked Wolf tra i suoi 5 artisti da tenere d'occhio.

Un anno dopo, il suo brano "Astronaut In The Ocean" è stato "shazammato" (perdonate il neologismo) oltre 11 milioni di volte, diventando la canzone più "shazammata" del 2021 a livello globale. Il brano, fino a poco prima sconosciuto, è rimasta oltre 200 giorni consecutivi nella Global Top 20 di Shazam - un nuovo record per un brano Hip-Hop/Rap. "Astronaut In The Ocean" ha anche ricevuto più ricerche via Shazam di qualsiasi altra canzone nel mondo durante il 2021, di fatto distaccandosi rispetto alle successive in classifica. The Weeknd è arrivato secondo, con 8,5 milioni di ricerche per "Save Your Tears", mentre "Bad Habits" di Ed Sheeran ha ricevuto 8,1 milioni di ricerche. .

Masked Wolf, pseudonimo di Harry Michael (Sydney, 1992), è un rapper australiano. Ha iniziato a pubblicare brani autoprodotti su SoundCloud, alcuni dei quali hanno attirato l'interesse dell'etichetta Teamwrk, con cui Michael ha firmato il suo primo contratto discografico. Il suo singolo di debutto, "Speed Racer", è stato messo in commercio nel 2018.Il 7 giugno 2019 è stato pubblicato "Astronaut in the Ocean", che, a partire dalla fine del 2020, ha guadagnato popolarità sui social media, permettendo al rapper di firmare un contratto con la Elektra Records che ha rilanciato il brano a livello globale il 6 gennaio 2021. Il singolo è salito fino alla posizione numero 6 della "Billboard Hot 100".

Gli artisti sui quali scommette Shazam per il 2022 sono Ayra Starr (la sua “Bloody Samaritan” è stato il pezzo più shazammato in Nigeria nel 2021); DannyLux (la sua “Jugaste y Sufrí” è la canzone tipica messicana più ricercata dell'anno su Shazam), Lyn Lapid (grazie al successo della sua "In my mind"), Sad Night Dynamite (con il singolo realizzato dal duo assieme alla musicista sudafricana Moonchild Sanelly, "Demon"); e STAYC (la girl band K-pop di "ASAP").