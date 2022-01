Cugini Di Campagna: "I Led Zeppelin non avrebbero potuto presentarsi con 'Yesterday' dei Beatles"

"I Maneskin? Hanno un bel vantaggio, di questi tempi le case discografiche manco ci pensano a stampare un milione di dischi, sono le visualizzazioni che fanno fare guadagni; ecco perché agli American Music Awards hanno cantato una cover come 'Beggin'', che gliene frega a loro": la "faida" tra i Cugini Di Campagna e i Maneskin prosegue, dopo le accuse rivolte dalla band di "Anima mia" a Damiano David e compagni, rei di aver copiato il look allo storico quartetto romano. Il nuovo episodio della serie arriva con un'intervista del Corriere della Sera a Ivano Michetti, 74enne leader dei Cugini Di Campagna, che tracciando un paragone tra la sua band e quella di Damiano David dice, riferendosi anche al successo ottenuto dai Maneskin negli usa con la cover di "Beggin'" dei Four Seasons:

Non saremmo mai potuti andare in America a cantare una cover, i nostri discografici ci avrebbero ucciso. Per dire: i Led Zeppelin non avrebbero potuto presentarsi con 'Yesterday' dei Beatles. Non esiste.

Nell'intervista Michetti ha pure confermato le accuse contro Lady Gaga (anche lei rea di essersi ispirata troppo al look dei Cugini Di Campagna: "Tre anni fa ho protestato fuori da Montecitorio per difendere le ragioni del prodotto italiano") e sottolineato di aver scoperto il falsetto anni prima del successo dei Bee Gees e della colonna sonora de "La febbre del sabato sera":