Gianni Morandi a Sanremo 2022 con Mousse T, il Dj tedesco 'amico' di Zucchero

E’ Mousse T il produttore scelto da Gianni Morandi per la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo: il Dj e produttore tedesco è infatti stato indicato come produttore di “Apri tutte le porte”, la canzone scritta da Jovanotti che il veterano cantante emiliano porterà sul palco del teatro Ariston all’inizio del prossimo mese di febbraio. Mustafa Gündoğdu - questo il nome all’anagrafe dell’artista - oltre a essere impegnato in questi giorni nel porre gli ultimi ritocchi al brano, in lavorazione presso gli storici studi bolognesi Fonoprint, accompagnerà Morandi sul palco del Festival come direttore d’orchestra.

“Apri tutte le porte” è stata scritta da Lorenzo Cherubini con la collaborazione, per la parte musicale, di Gianluca Petrelle a Saturnino: l’arrangiamento finale della canzone è stato scritto con la collaborazione di Riccardo Onori, mentre l’orchestrazione è stata firmata dal Maestro Davide Rossi.

Nato ad Hagen, nel Nord Reno - Vestfalia, in Germania, classe 1966, Mousse T. si segnala sulla prima scena house tedesca insieme ai colleghi Jam & Spoon, Boris Dlugosch e DJ Tonka: al pubblico italiano l’artista si segnala nel ‘98 con il singolo “Horny ‘98”, registrato insieme a Hot'n'Juicy.

Nel 2004 Gündoğdu collabora alla produzione di “Il grande Baboomba” di Zucchero, brano inserito nell’album “Zu & Co”, e pubblica - pochi mesi dopo - il singolo “Is It 'cos I'm Cool?”, che raggiunge la nona posizione nelle classifiche di vendita britanniche:

A metà anni Duemila Mousse T si segnala al pubblico rock per un mash-up - realizzato da Loo & Placido - tra la sua “Horny ‘98” e la popolare hit dei Dandy Warhols “Bohemian Like You” intitolata “Horny As A Dandy”:

Quella a Sanremo 2022 sarà la seconda partecipazione del Dj e produttore al Festival della Canzone Italiana, già frequentato nel 2010 in veste di ospite di Irene Fornaciari - insieme ai Nomadi e alla vocalist Suzie - durante la serata dei duetti per l’esecuzione di “Il mondo piange”: