Vasco Rossi e la sua prima chitarra

Oggi sul suo canale Instagram Vasco Rossi ha voluto ricordare una volta di più la sua bruciante passione per la musica pubblicando una fotografia in bianco e nero di molti molti anni fa dove lo si può vedere intento a suonare una chitarra. Proprio la chitarra è il soggetto del pensiero, del ricordo e della riflessione che il musicista emiliano ha voluto regalarsi e regalare ai fan.

“La mia prima chitarra era un gioco, poi è diventata un'arma, non potevo andare in giro senza, siamo diventati inseparabili. Sono uno che scrive solo quello che sente. Non so mai se riesco ad arrivare alla fine di una canzone. Quando succede è come un miracolo…”