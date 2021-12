C'è una nuova canzone di Frank Ocean

È da qualche tempo che Frank Ocean è scomparso dal radar. O quasi, perché l'artista ha uno show su Apple Music, "Blonded radio", ed è in questo contesto che ha presentato la sua prima nuova canzone in più di un anno. Si tratta di una lunga ballata senza titolo che, ha spiegato il cantante, è stata ispiratra da una conversazione con Wim Hof, detto "The Iceman" un atleta estremo olandese e oratore motivazionale specializzato in terapia del freddo e tecniche di respirazione. Con Hof Ocean ha parlato del dolore e dell'elaborazione del lutto, dopo la morte del fratello Ryan Breaux:

Abbiamo parlato per un po' del suo lavoro, dello scopo del dolore e di come andare nell'acqua fredda ha cambiato la sua vita. Mi ha ricordato le conversazioni in studio con i musicisti. A ruota libera, psichedelico, carico di emozioni, intelligente e generoso.

Frank Ocean non pubblica album da “Blonde” del 2016 (leggi qui la nostra recensione), mentre nel 2020 ha pubblicato il singolo “Dear April” e “Cayendo”, solo su 7", usciti mese di distanza dalla pubblicazione dei brani “DHL” e “In my room”.