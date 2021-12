Joe Cocker: i Beatles, Richard Gere e Nove settimane e mezzo

Il 22 dicembre 2014 moriva all'età di 70 anni - era nato il 20 maggio 1944 - Joe Cocker, lasciando dietro di sé una scia di belle canzoni e una vita in altalena fra momenti di grande successo e periodi bui. Negli anni Settanta l’avevano battezzato “il gasista di Sheffield”, alludendo al lavoro che faceva da ragazzo, cioè l’operaio specializzato in impianti e apparecchi a gas. Il suo primo singolo era stata una cover dei Beatles, “I’ll cry instead”, e a una canzone dei Beatles deve la grande popolarità ottenuta nel 1968 con la cover di “With a little help from my friends”.

Poi dischi, tournée, festival pop, alcool, droghe, un grande ritorno alla ribalta nella prima parte degli anni Ottanta interpretando la canzone principale di due film di successo come 'Ufficiale e gentiluomo' e 'Nove settimane e mezzo' e una più che dignitosa prosecuzione di carriera fino alla morte prematura. La sua voce sabbiosa è stata una cifra distintiva peculiare. Riascoltiamola.

1964 – “I’ll cry instead”

1968 – “With a little help from my friends”

1968 - Marjorine

1968 – “Delta lady”

1974 – “You are so beautiful”

1982 - “Up where we belong” (con Jennifer Warnes)

1986 - “You can leave your hat on”

1987 – “Unchain my heart”

1994 – “Summer in the city”

1996 – “Don’t let me be misunderstood”

1998 – “What becomes of the broken hearted”