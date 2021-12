La “canzone d’orgoglio” di Cordio: “Mezza mela” live per Rockol

“‘Mezza mela’ è nata sul divano di casa, con la chitarra classica scassata che ho comprato a Sanremo quando ho partecipato al Festival tra le nuove proposte”: racconta così Cordio a proposito del suo ultimo singolo, “Mezza mela”, anticipazione del suo nuovo album e di cui il cantautore catanese ha registrato una versione chitarra e voce per Rockol.

A proposito del brano, la cui versione live è proposta nel video più sopra, l’artista ha poi detto:

“È uno sfogo, una canzone d’orgoglio più che d'amore, un gioco per sdrammatizzare un dolore”.

Pierfrancesco Cordio, in arte Cordio, è un cantautore nato a Catania nel 1995.

Scoperto da Ermal Meta, che ne cura la produzione artistica e lo porta in tour come opening act nei suoi concerti per oltre 50 date in tutta Italia, partecipa a Sanremo Giovani 2019 con il brano “La nostra vita”. Nello stesso anno è ospite della IX edizione di “Meraviglioso Modugno”, dove viene premiato dalla Federazione Autori per “l’intensità e la fluidità di scrittura con cui dipinge nella canzone uno stato d’animo”. Successivamente Cordio apre alcuni concerti del tour “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi e del tour “L’altra metà” di Francesco Renga, prima di pubblicare per Mescal/Sony tre singoli e due EP digitali. Questi primi lavori sono poi confluiti in un unico disco in formato fisico dal titolo “Ritratti post diploma”, che il cantautore ha presentato dal vivo a Roma, Milano e Catania. .

Attualmente Cordio è a lavoro sul suo secondo album, la cui uscita è prevista per il 2022. La seconda prova sulla lunga distanza di Pierfrancesco è anticipata dal singolo “Mezza mela”, uscito lo scorso 19 novembre (Mescal/ ADA) e seguito dal relativo video.