David Bowie: due uscite speciali per i 50 anni di "Hunky Dory”

Per celebrare il 50esimo anniversario dell’uscita di “Hunky Dory” (qui lo speciale di Rockol), il quarto album in studio di David Bowie originariamente pubblicato il 17 dicembre 1971, Parlophone Records ha annunciato i dettagli di due nuove uscite speciali.

Da oggi è disponibile in streaming una nuova versione del singolo “Changes”, battezzata “2021 Alternative mix” e mixata dai multitraccia originali dal produttore del disco Ken Scott, che in un comunicato stampa ha affermato:

“La nuova versione di ‘Changes’ dà uno sguardo più fresco al classico di Bowie. Mentre ascoltavo la multitraccia originale ho scoperto alcune cose che avevo eliminato dal mix originale e anche un assolo di sax sul finale completamente diverso. Sono state queste cose che mi hanno spinto a provare un nuovo mix, prediligendo un’angolazione più contemporanea”.

In anticipo di un giorno rispetto a quello che sarebbe stato il settantacinquesimo compleanno dell’artista britannico scomparso il 10 gennaio 2016, il prossimo 8 gennaio “Hunky Dory” tornerà nei negozi sotto forma di ristampa come picture disc in edizione limitata, con l’audio rimasterizzato per la ristampa del 2015 e un poster con il retro copertina dell’album con dei commenti scritti.

Ecco la tracklist e la copertina del picture disc:

Side One

Changes – 3:37

Oh! You Pretty Things – 3:12

Eight Line Poem – 2:55

Life on Mars? – 3:43

Kooks – 2:53

Quicksand – 5:08



Side Two

Fill Your Heart – 3:07

Andy Warhol – 3:56

Song for Bob Dylan – 4:12

Queen Bitch – 3:18

The Bewlay Brothers – 5:22