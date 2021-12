Le tre cover di "Satisfaction" preferite da Mick Jagger

La canzone simbolo dei Rolling Stones? Difficile stabilirlo, sono davvero molte le canzoni della band di Jagger e Richards che possono ambire a tale fittizio titolo per l'importanza che hanno rivestito e rivestono nell'immaginario collettivo. Ma se se ne dovesse scegliere una e una soltanto è molto probabile che il titolo di canzone simbolo dei Rolling Stones sarebbe appannaggio di un brano pubblicato come singolo nel 1965, "(I can't get no) Satisfaction".

Come per tutti i grandi classici anche "Satisfaction" è stata oggetto nel tempo di cover, più o meno riuscite, da parte di altri artisti. Nel 2007 a Mick Jagger , ospite della BBC, venne chiesto quali fossero le sue cover preferite della canzone.Il frontman dei Rolling Stones, non mancando di sorprendere i fan, almeno per una delle sue scelte (indovinate voi quale), diede questa risposta: "Penso che "Satisfaction" di Otis Redding non possa mancare. Se ricordo bene, anche Aretha Franklin fece una versione abbastanza buona di "Satisfaction". Ehm, e poi... poi non ricordo più. Britney Spears ha realizzato una buona versione di "Satisfaction"”.Otis Redding propose la sua cover di “Satisfaction” nell'album del settembre 1965 “Otis Blue”, Aretha Franklin la incluse nell'album dell'agosto del 1967 “Aretha Arrives”. Mentre la versione di Britney Spears fece mostra di sé nella tracklist del suo secondo album “Oops!... I Did It Again” ( leggi qui la recensione ), uscito nel maggio 2000.