I 10 migliori album dell'anno secondo Kerrang

La redazione della rivista britannica Kerrang, magazine devoto al rock dai toni più duri che sfociano nell'heavy metal, ha votato i migliori album cinquanta album del 2021. Più sotto riportiamo le prime dieci posizioni della classifica compilata da Kerrang con il meglio dell'anno a loro parere.

10 - Converge – “Bloodmoon: I”

9 - Halsey – “If I Can’t Have Love, I Want Power” (leggi qui la recensione)

8 - Gojira – “Fortitude”

7 - Emma Ruth Rundle – “Engine Of Hell”

6 - Employed To Serve – “Conquering”

5 - Holding Absence – “The Greatest Mistake Of My Life”

4 - Turnstile – “GLOW ON”

3 - Architects – “For Those That Wish To Exist”

2 - Spiritbox – “Eternal Blue”

1 - Every Time I Die – “Radical”