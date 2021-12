Cremonini: "Il videoclip è ancora la più importante forma espressiva per accompagnare un brano"

"Anche se oggi i contenuti visivi legati alla musica sono tantissimi e in continua evoluzione, per me un videoclip è ancora la più importante forma espressiva per accompagnare un nuovo brano": lo dice Cesare Cremonini, pubblicando il videoclip ufficiale di "Colibrì", il singolo che ha segnato il suo ritorno sulle scene (in attesa dell'album "La ragazza del futuro", il cantautore bolognese spedirà nei negozi il 25 febbraio prossimo).

Il viaggio di un colibrì nel videoclip che accompagna la nuova canzone dell'ex Lunapop è raccontato attraverso le immagini riflesse e le suggestioni proiettate nella mente di Cremonini, tramite espedienti come l’animazione 3D e le tecnologie di ripresa utilizzate, il Bolt Cinema Robot e l’obbiettivo ultra macro Laowa. Si fa prima a guardarlo, qui sotto:

Prosegue Cremonini, parlando di come lavora ai video:

Quando lavoro alla sua creazione cerco sempre di guardare verso il futuro, alla ricerca di nuove tecniche o sfide artistiche, ma resto sempre fedele al passato perché so che un video come una copertina o una canzone sono anche la memoria storica di un progetto musicale. Togliere la fretta del tempo e far durare ciò che porto sul mercato è l’obiettivo di qualsiasi mia creazione.

Cesare Cremonini tornerà ad esibirsi dal vivo nel 2022, per recuperare i concerti negli stadi originariamente in programma nel 2020, anno in cui la voce di "Mondo" avrebbe celebrato i suoi primi vent'anni di carriera.