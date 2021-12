I 10 migliori album dell'anno a parere di Pitchfork

Il 2021 è ormai agli sgoccioli, poco più di una ventina di giorni e approderemo al 2022. Un anno al quale affidiamo più di una speranza di poter finalmente tornare a godere un stagione dal vivo non continuamente interrotta oppure rimandata come accaduto dal febbraio 2020 quando il virus è entrato prepotentemente nelle nostre vite rivoltandole dolorosamente.

Il 2021 è ormai agli sgoccioli e, come da consolidata tradizione, le varie testate musicali compilano il loro meglio dell'anno che sta lasciando. Quella che vi proponiamo qui sotto è la classifica dei migliori dieci album del 2021 a parere della webzine statunitense Pitchfork.

10 - Dry Cleaning - “New Long Leg”

9 - Playboi Carti - “Whole Lotta Red”

8 - Mdou Moctar - “Afrique Victime”

7 - Weather Station - “Ignorance”

6 – Turnstile - “Glow On”

5 – Low - “HEY WHAT” (leggi qui la recensione)

4 - Floating Points / Pharoah Sanders / The London Symphony Orchestra - “Promises” (leggi qui la recensione)

3 - Tyler, the Creator - “Call Me If You Get Lost” (leggi qui la recensione)

2 – L’Rain - “Fatigue”

1 - Jazmine Sullivan - “Heaux Tales” (leggi qui la recensione)