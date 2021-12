Gli ABBA hanno dichiarato guerra ad una loro tribute band ufficiale per "violazione del marchio". Il quartetto svedese, appena tornato sulle scene con il nuovo album "Voyage" a quarant'anni dall'ultimo (già record in UK), e in attesa degli show degli ologrammi in programma nel 2022 a Londra, ha deciso di fare causa a una tribute band britannica, gli ABBA Mania, accusata di aver ingannato i fan del gruppo utilizzando in locandine e annunci espressioni come "ufficiale", "originale".

Secondo quanto riferito dalle testate britanniche, gli ABBA avrebbero chiesto agli ABBA Mania di cambiare quantomeno il nome della tribute band, ma il gruppo si sarebbe rifiutato di farlo. Da qui la decisione di Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog di passare alle vie legali.