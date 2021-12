Concerti, Tame Impala: annunciata una data a Milano nel 2022

Tornano in Italia i Tame Impala. E lo fanno per presentare finalmente dal vivo il loro ultimo album, "The slow rush", uscito nel febbraio del 2020, prima che la pandemia spingesse il mondo intero in un limbo. La band di Kevin Parker ha svelato il calendario del tour 2022, che comprende anche una data in Italia. I Tame Impala si esibiranno dal vivo nel nostro paese il 7 settembre 2022, a Milano, sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro. Si tratta - per ora - dell'unico appuntamento italiano della band, per il tour di "The slow rush".

I biglietti per il concerto saranno in vendita sui circuiti ufficiali dalle ore 12 di venerdì 10 dicembre. 51,20 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) il prezzo per il posto unico, 61,20 - più diritti di prevendita - quello per il goden pit.

Kevin Parker è tra i protagonisti della scena elettronica internazionale. Negli ultimi anni i suoi Tame Impala hanno partecipato come headliner a festial come lo Splendour in the Grass, il Coachella, il Primavera Sound, il Lollapalooza. Parker ha collaborato come autore e produttore con - tra gli altri - The Weeknd, Travis Scott, SZA, Lady Gaga, Mark Ronson e Kanye West.