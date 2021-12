I BTS si prendono una pausa

La Hybe, nuova incarnazione della Big Hit Entertainment, etichetta di riferimento del K-pop fondata nel 2005 dal manager, produttore e discografico Bang Si-hyuk, per mezzo di una nota ufficiale ha annunciato la temporanea sospensione delle attività dei BTS, i campioni del pop coreano recentemente tornati a esibirsi in presenza sui palchi tra Seul e Stati Uniti: assolti gli impegni previsti dai calendari dei tour “Permission To Dance On Stage” e “Jingle Ball Tour”, i sette elementi del gruppo si prenderanno una pausa, la prima prevista delle loro agende dal break del 2019.

“Vorremmo informarvi che i BTS stanno pianificando di prendersi un secondo periodo di riposo, ufficialmente il primo dal 2019, dopo aver completato i loro impegni programmati per il BTS Permission To Dance On Stage-LA e l’edizione 2021 del Jingle Ball Tour”,si legge nella nota: “La band è rimasta attiva a beneficio dei propri fan nel 2020 e nel 2021, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, ottenendo risultati sbalorditivi e riconfermandosi tra gli artisti più rilevanti a livello mondiale”.

“Questo periodo di riposo fornirà ai membri dei BTS che si sono impegnati instancabilmente nelle loro attività un'opportunità per rinascere e ricaricarsi di energia creativa”, prosegue la nota: “Per la prima volta dall’inizio della loro carrier avranno l’opportunità di trascorrere le festività natalizie con le loro famiglie. Chiediamo ancora una volta di mostrare rispetto per il loro bisogno di godersi la vita quotidiana concentrandosi per una volta, e per un breve periodo, esclusivamente su se stessi”.

“La band si concentrerà sulla preparazione di un nuovo album che segnerà l'inizio di un nuovo capitolo della sua storia”, conclude il comunicato: “I ragazzi si prepareranno per un concerto, in programma il prossimo mese di marzo a Seul, per tornare nuovamente a incontrare in presenza i propri fan. Vorremmo estendere la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan che continuano a tifare per loro, che torneranno rigenerati e ancora più carichi per ricambiare tutto l'amore del pubblico”.