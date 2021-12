Elton John ci porta dentro la realizzazione di “The Lockdown Sessions”

Elton John ha annunciato un nuovo documentario sulla realizzazione del suo ultimo album, “The lockdown sessions”, il progetto collaborativo che, uscito lo scorso 22 ottobre, raccoglie le canzoni registrate a distanza dal musicista di Pinner, negli ultimi 18 mesi, insieme a numerosi artisti di generi musicali, generazioni, culture e continenti diversi.

Il documentario, battezzato “Inside the lockdown sessions” e già disponibile su Apple Music a questo indirizzo, è composto da tre episodi che contano della partecipazione di alcuni musicisti che hanno collaborato con la voce di “Tiny dancer” al disco, come - tra gli altri - Miley Cyrus, Rina Sawayama, Stevie Nicks, Eddie Vedder.

"Sorpresa! Giusto in tempo per le feste, vi porto ‘Inside the lockdown sessions’ (letteralmente in italiano: “dentro ‘The Lockdown Sessions’”)”, ha scritto Elton John sui social per annunciare la serie dedicata al suo ultimo lavoro discografico. Ha aggiunto: “Guarda mentre approfondisco la realizzazione del mio ultimo album con tutti i miei collaboratori”.

Il 74enne musicista, che lo scorso 29 novembre ha annunciato il singolo natalizio “Merry Christmas” con Ed Sheeran in uscita il 3 dicembre, presentando “The lockdown sessions” alla stampa a ottobre aveva descritto l’album come un “disco di relazioni e di amicizie” e aveva raccontato: “Sono nate molte amicizie grazie a questo disco, da cui sono emerse molta magia e molta felicità: mi è piaciuto tanto farlo”.

Il prossimo anno la tournée “Elton John Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour” porterà Elton John a esibirsi anche in Italia per un concerto allo Stadio San Siro di Milano il 4 giugno 2022. Per il musicista di Pinner sarà l’ultimo show della sua carriera nel nostro Paese e il primo nello stadio milanese.