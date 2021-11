Elton John ed Ed Sheeran come in un film per annunciare il loro singolo natalizio

Con un video condiviso sui proprio profili social ufficiali, in cui viene ricreata la famosa scena tratta dal film natalizio “Love Actually” in cui uno dei personaggi si presenta a casa di una ragazza (interpretata nella pellicola da Keira Knightley) con una serie di cartelli per dichiararsi, Elton John ed Ed Sheeran hanno annunciato l’uscita del loro attesto singolo natalizio.

Nella clip con protagonisti i due artisti si vede il 30enne cantautore di Halifax bussare alla porta di casa del musicista di Pinner e mostrare una serie di cartelli in cui a proposito del brano, intitolato semplicemente “Merry Christmas” e in uscita il prossimo 3 dicembre, si legge: “Lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata dal mio amico Elton John che mi diceva di voler fare una canzone natalizia e io ho risposto: ‘Sì, magari nel 2022’. Ma, in realtà, ho scritto il ritornello quello stesso giorno, così, eccoci qui: la nostra canzone di Natale, ‘Merry Christmas’, esce questo venerdì”.

Ed Sheeran, lo scorso 25 novembre protagonista di un live esclusivo a Milano per presentare alcune canzoni del suo nuovo album “=” (si legge “Equals”), aveva parlato della sua collaborazione con Elton John per Natale durante la sua partecipazione - da remoto dopo essere risultato positivo al Covid - a "Che Tempo Che Fa”. Aveva detto: ““Siamo amici. Abbiamo lavorato su tre pezzi. Mi ha detto: facciamone uno per Natale. Una delle canzoni si intitola 'Merry Xmas', direi che va benissimo”.