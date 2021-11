Phoebe Bridgers, dai Metallica a Tom Waits...

La cantautrice losangelina diventata famosa nel 2020 con l'album "Punisher" si concede volentieri il piacere di cantare canzoni di altri.

La sua cover più recente è "Day after tomorrow", la canzone di Tom Waits inclusa nell'album del 2004 "Real gone", che ha appena incisa per beneficienza (insieme a Rob Moose, Blake Mills e Marcus Mumford) destinando i proventi a un ente di assistenza sociale della sua città natale.

La scorsa estate aveva preso parte all'album-tributo "The Metallica blacklist" con una sua versione di "Nothing else matters"

e qualche mese prima, accompagnata da Arlo Parks, aveva rifatto "Fake plastic trees" dei Radiohead

Senza dimenticare che in "McCartney III Reimagined", la rielaborazione dell'album solista dell'ex Beatles, la Bridgers aveva duettato con Paul in "Seize the day".