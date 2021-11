Oasis: tribute band e pubblico bloccati in un pub per giorni per la neve

Venerdì sera scorso, 26 novembre, diverse persone si sono radunate al Tan Hill, in un pub nello nello Yorkshire, in Inghilterra, per ascoltare una tribute band degli Oasis, i Noasis. Secondo quanto riportato dal New York Times, per una bufera causata dalla tempesta Arwen i clienti del locale, il gruppo e il personale - in totale 61 persone - sono rimasti bloccati nella struttura, completamente isolata dalla nave e circondata da strade ormai impraticabili. Dopo tre notti trascorse all’interno del pub, durante le quali la formazione con in repertorio cover di brani dei fratelli Gallagher è stata battezzata per scherzo “Snowasis”, tutti sono riusciti a tornare a casa questa mattina.

Oh it's a lovely war! Stranded for a third night - hope it rains tomorrow. #noasishttps://t.co/SL5RaFGkSv — Noasis Oasis-Tribute (@NoasisOfficial) November 28, 2021

Dopo essere finalmente usciti dal Tan Hill, i Noasis hanno condiviso un post su Twitter per informare i fan: “Abbiamo lasciato l’edificio. Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto. Grazie a tutto lo staff, Kendal Mountain Rescue, e a tutti gli altri per il cameratismo all'interno della venue. Sono stati giorni emozionanti”.

#noasis have left the building! Thanks to everyone for your messages of support, thanks to Mike, Nicola and all of the staff, Kendal Mountain Rescue and thanks to everyone for the camaraderie within the venue - it's been emotional! #Snowasis https://t.co/V5gsfOEHL0 — Noasis Oasis-Tribute (@NoasisOfficial) November 29, 2021

Anche il locale ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una fotografia del gruppo di persone rimaste bloccate nel pub e un messaggio di ringraziamento: “Ricorderemo sempre questo gruppo di persone straordinarie”, si legge all’inizio del post.