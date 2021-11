Jonny Greenwood, esce l'inedita "Licorice Pizza"

E' uscita su tutti i digital store la colonna sonora ufficiale di “Licorice Pizza”, il nuovo film del regista Paul Thomas Anderson che raggiungerà le sale cinematografiche italiane nel 2022. A partire dal 10 dicembre la colonna sonora sarà disponibile anche nel formato CD e doppio LP.

Il commento sonoro al lungometraggio è formato da venti brani è stato compilato dal chitarrista dei Radiohead da Jonny Greenwood e curato da Paul Thomas Anderson. Al suo interno l'inedito "Licorice Pizza", suonato dallo stesso Jonny Greenwood.

“Licorice Pizza”, il cui titolo è un omaggio a uno storico negozio di dischi californiano, è la storia di due ragazzi, Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman) che crescono e si innamorano l'uno dell'altra nella San Fernando Valley nel 1973. Nel cast del film sono presenti, tra gli altri, Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdi.

Tracklist:

July Tree – Nina Simone

Stumblin’ In – Chris Norman & Suzi Quatro

Sometimes I’m Happy – Johnny Guarnieri

Ac–Cent–Tchuate The Positive (Single Version) [feat. Vic Schoen & His Orchestra] – Bing Crosby & The Andrew Sisters

Blue Sands [feat. Buddy Collette] – Chico Hamilton Quintet

But You’re Mine – Sonny & Cher

My Ding-A-Ling (Live At Fillmore Auditorium, San Francisco, CA/1967) [feat. Steve Miller Band] – Chuck Berry

Peace Frog – Doors

Let Me Roll It – Paul McCartney And Wings

Life On Mars? – David Bowie

Slip Away – Clarence Carter

Diamond Girl (Album Version) – Seals and Crofts

Greensleeves – Mason Williams

Barabajagal – Donovan

Softly Whispering I Love You – Congregation

Licorice Pizza – Jonny Greenwood

If You Could Read My Mind – Gordon Lightfoot

Walk Away – James Gang

Lisa, Listen To Me – Blood, Sweat & Tears

Tomorrow May Not Be Your Day – Taj Mahal