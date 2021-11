Maneskin, ritorno a Los Angeles: attesa per l'esibizione agli American Music Awards

A due settimane dai successi conquistati aprendo nientemeno che per i Rolling Stones a Las Vegas, prendendosi pure i complimenti di Mick Jagger (l'incontro con il frontman della leggendaria rock band e con Keith Richards nel backstage è stato testimoniato dagli scatti condivisi da Damiano David e soci sui social), suonando al "Tonight Show" di Jimmy Fallon e da Ellen (tra i programmi più seguiti della tv statunitense), riempiendo i club di New York e Los Angeles, i Maneskin tornano negli Stati Uniti.

Di nuovo nella Città degli Angeli, che stasera ospiterà gli American Music Awards 2021, tra i principali eventi musicali d'oltreoceano, che premiano i successi discografici dell'anno. E il quartetto capitolino, che ha ottenuto una nomination con "Beggin'" nella categoria "Favorite Trending Song", è stato invitato ad eisbirsi dal vivo durante la serata, ospitata dal Microsoft Theater. Insieme a - tra gli altri - Bruno Mars (che con Anderson .Paak, con il quale costituisce il duo dei Silk Sonic, aprirà l'evento), i sudcoreani BTS, i Coldplay, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Diplo e pure Jennifer Lopez. Lo show sarà condotto dalla femcee statunitense Cardi B.

Negli Usa gli American Music Awards 2021 saranno trasmessi in diretta dal network americano Abc a partire dalle 20 (quando in Italia saranno le 2 di notte). Da domani l'evento integrale sarà disponibile in streaming negli States sul sito del network e sulla piattaforma Hulu.

I Maneskin - freschi della vittoria di domenica scorsa agli MTV European Music Awards 2021 nella categoria "Best Rock" - suoneranno dal vivo la cover di "Beggin'" che grazie al successo riscosso su TikTok dopo la vittoria della band all'Eurovision Song Contest 2021 ha permesso a Damiano, Victoria, Thomas e Ethan di conquistare anche gli Usa, entrando pure nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio americane (a distanza di quattro anni dalla sua pubblicazione - il gruppo la incise per l'Ep d'esordio pubblicato dopo la partecipazione a "X Factor", nel 2017, dopo averla suonata sul palco del talent).

Con "Beggin'" i Maneskin proveranno a portarsi a casa il premio come "Favorite Trending Song", che si contendono con la femcee Megan Thee Stallion e la sua "Body", con Olivia Rodrigo e la sua "Drivers license", con Erica Banks con "Buss it" e Popp Hunn con "Aderall (Corvette Corvette)".

Olivia Rodrigo è l'artista che ha ottenuto più nomination in assoluto, sette in tutto. La insegue The Weeknd, con sei nomination. Dietro di loro Bad Bunny, Doja Cat e Giveon, con cinque candidature a testa.