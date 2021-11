Rockol Awards 2021, Rkomi

Rkomi è entrato quest’anno tra i candidati ai Rockol Awards nella categoria Miglior Album con "Taxi driver" (leggi qui la recensione), il suo album pubblicato lo scorso 2020.

Mirko Martorana, classe 1994, nasce e cresce a Milano, nel quartiere di Calvairate. Con il nome di Rkomi, nel 2014 pubblica su YouTube “Calvairate mixtape Vol. 1”, entrando poi nel marzo 2017, entri a far parte dell’etichetta Roccia Music, collettivo di rapper, produttori e dj, fondato da Marracash e Shablo: pubblica qiundi gli album "Io in terra" (2017), "Dove gli occhi non arrivano" (2019) che vede la partecipazione di Jovanotti, Elisa Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali.

Per votare "Taxi Driver" nella categoria Miglior Album ai Rockol Awards 2021 cliccate qui.