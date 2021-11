Ben Harper & The Innocent Criminals: aggiornamenti sul tour

Per ragioni logistiche, le date italiane del tour di Ben Harper & The Innocent Criminals previste per l’estate 2022 subiscono alcune variazioni. Il concerto di Pescara di giovedì 4 agosto è annullato e viene sostituito nello stesso giorno da un nuovo spettacolo alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, un ritorno della band nella Capitale dopo tre anni. Il termine per le richieste di rimborso per la tappa abruzzese è fissato entro e non oltre il 30 agosto 2022. I biglietti per la data di Roma sono già disponibili sul circuito Ticketone.

Lo spettacolo di mercoledì 3 agosto, invece, si sposta di qualche chilometro: non si terrà più alla Rocca Malatestiana di Cesena, ma presso Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), sempre nell’ambito del festival acieloaperto. I biglietti già emessi per gli show 2020 e 2021 a Cesena rimangono validi per l’accesso, e a breve le vendite riapriranno su Ticketone per un numero limitato di biglietti.



BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS



Martedì 2 Agosto 2022

Palmanova (UD), Estate di Stelle

Biglietti disponibili su Ticketone.

Settore A: € 50,00 + prev.

Settore B: € 42,00 + prev.

Mercoledì 3 Agosto 2022

Cesena Nuova venue: San Mauro Pascoli (FC), acieloaperto / Villa Torlonia – via Due Martiri, 2

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 48,00 + prev.



Giovedì 4 Agosto 2022

Pescara, Pescara Jazz & Songs @ Teatro Gabriele D’Annunzio ANNULLATO!!!

Nuovo show: Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – via Pietro de Coubertin, 30



Biglietti disponibili su Ticketone.

Parterre in piedi: € 40,00 + prev.

Tribuna centrale: € 60,00 + prev.

Tribuna mediana: € 55,00 + prev.

Tribuna laterale: € 50,00 + prev.



Sabato 6 Agosto 2022

Taormina (ME), Teatro Antico – via del Teatro Greco, 1

Biglietti disponibili su Ticketone, Ciaotickets e Boxoffice Sicilia.

Poltronissima: € 110,00 prev. inclusa

Tribuna Numerata: € 95,00 prev. inclusa

Cavea Numerata: € 66,00 prev. inclusa

Cavea Non Numerata: € 50,00 prev. inclusa



Martedì 9 Agosto 2022

Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni – Strada Provinciale 66

Biglietti disponibili su Boxoffice Sardegna.

Posto in piedi: € 40,00 + prev.

Posto a sedere: € 50,00 + prev.



Giovedì 11 Agosto 2022

Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto – via Serenissima

Biglietti disponibili su Mailticket.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.