Mondo vinile: Bruce Springsteen, Damon Albarn, Caterina Caselli

Il disco della settimana: Damon Albarn

Il fondatore dei Blur e dei Gorillaz, con il suo nuovo disco solista, dimostra di essere, ancora una volta, un cantautore raffinato e sempre in viaggio: un album minimalista e profondo: lo bbiamo raccontato qua.

Da recuperare in vinile: Bruce Springsteen

È in arrivo "The Legendary No Nukes Concerts", album dal vivo del Boss registrato nel 1979, in una serie di concerti benefici contro il Nucleare. Sarà accompagnato da un film, con immagini inedite e restaurate: ma la parte audio è spettacolare e merita un ascolto in vinile, come i numerosi album dal vivo precedenti del Boss: si può riscoprire la discografia a partire da qua.

L'esclusiva: Caterina Caselli

È in uscita il 26 novembre 2021 “100 minuti per te”, il progetto che racchiude i successi di Caterina Caselli. oltre 30 tra i brani più noti della carriera musicale da “Nessuno mi può giudicare”, “Perdono”, “Insieme a te non ci sto più”, a “Cento Giorni”. Tre LP disponibili in una versione esclusiva in vinile blu e autografabile, recuperabile qua.

La classifica della settimana

In testa alla classifica dei vinili c'è Rocco Hunt. Incredibilmente "Voyage" degli Abba, bestseller internazionale che segna il ritorno una delle band più vintage che ci siano, in questa classifica è solo steso. Numerose nuove entrate: tra cui "Il Volo Sings Morricone" e "Manifesto" della Bertè, ma nella parte bassa della classifica. In quella alta Blanco torna al secondo posto, mentre Ed Sheeran scivola dalla 1° alla 5° Qua la classifica completa della settimana.