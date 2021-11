Robert Cray spiega perché si è incrinata l'amicizia con Eric Clapton

Il chitarrista e cantante blues Robert Cray ha spiegato in un'intervista rilasciata al Washington Post perché ha chiuso la sua amicizia con Eric Clapton e decidendo di lasciare il tour del musicista inglese in cui era il live di apertura.



Eric Clapton è contro il lockdown per prevenire l'epidemia di Covid-19 e ha anche criticato i vaccini inoculati per contenere la pandemia.

Cray ha spiegato di avere ascoltato la canzone di Van Morrison “Stand and Deliver” interpretata da Clapton, ma quando ha sentito le parole “Vuoi essere un uomo libero o vuoi essere uno schiavo? Vuoi indossare queste catene finché non sarai disteso nella tomba?” ha inviato una email a Slowhand chiedendo conto del fatto che il testo paragonava il lockdown alla schiavitù. "La sua reazione è stata che si riferiva a schiavi provenienti dall'Inghilterra".

Backstage tonight with Eric Clapton and Jimmie Vaughan after a concert in Austin. pic.twitter.com/2hhziNxtAm — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 16, 2021

Robert Cray ha rivelato al Washington Post che i successivi scambi di e-mail tra loro non gli furono graditi e così ha smesso di rispondere. Qualche settimana più tardi gli ha inviato un messaggio molto educato dicendo che non poteva più essere il live di apertura del suo tour.Eric Clapton, apertamente no green pass, in una intervista aveva dichiarato che non si sarebbe esibito dove fosse richiesta la prova della vaccinazione, ma alla fine vi ha suonato ugualmente. Ma non solo le posizioni di Clapton sui vaccini non sono gradite a Robert Cray. Clapton dopo un concerto a Austin (Texas) ha posato nel backstage con il governatore dello stato della stella solitaria Greg Abbott che ha firmato la legge sull'aborto più restrittiva di tutti gli Stati Uniti e una misura sostenuta dai repubblicani per limitare chi può votare nel suo stato.Cray ha commentato quella foto, dicendo: "C'è questa fantastica foto del 2013 al Madison Square Garden dopo lo spettacolo, con B.B. King seduto su una sedia, Jimmie Vaughan, io ed Eric seduti dietro di lui. Ho guardato quella foto del governatore Abbott, Jimmie Vaughan ed Eric Clapton in quella posa simile, e ho pensato, cosa c'è di sbagliato in questa foto? Perché lo state facendo?".