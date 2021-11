MTV EMA 2021: l'elenco dei vincitori

Nella serata di ieri, domenica 14 novembre, si sono svolti i ventottesimi MTV Europe Music Awards. La sede della edizione 2021 dei premi della emittente televisiva è stata la László Papp Budapest Sports Arena di Budapest, in Ungheria.

E' stata una edizione storica per l'Italia poiché non era mai accaduto che una band del nostro paese si fosse imposta nella categoria Best Rock, una delle più ambite e prestigiose. Ebbene - come da noi già riportato - i Maneskin hanno proseguito il loro immacolato 2021 e dopo avere trionfato al festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest, e dopo avere aperto un concerto dei Rolling Stones allo stadio di Las Vegas, ieri sera si sono appuntati un'ulteriore medaglia prevalendo nei confronti di giganti del rock mondiale quali Foo Fighters, Coldplay, Imagine Dragons, Killers e Kings of Leon.

Il premio per il Best Italian Act è andato al 21enne rapper romano Aka 7even che ha prevalso su Rkomi, Maneskin, Caparezza e Madame.

Il cantante che ai nastri di partenza si presentava con il maggior numero di nomination era Justin Bieber con otto. Il maggior numero di premi però se li è aggiudicati la pop band coreana dei BTS, quattro.

Questi i vincitori dei premi principali:

Best Song – Ed Sheeran – “Bad Habits”

Best Artist – Ed Sheeran

Best Group – BTS

Best New – Saweetie

Best Pop – BTS

Best Electronic – David Guetta

Best Rock – Måneskin

Best Alternative – YUNGBLUD

Best Hip-Hop – Nicki Minaj

Best Latin – Maluma

Best K-Pop – BTS

Best Push – Olivia Rodrigo

Biggest Fans – BTS

Best Collaboration – Doja Cat (feat. SZA) – “Kiss Me More”

Best Video – Lil Nas X – “Montero (Call Me by Your Name)”

Video For Good – Billie Eilish – “Your Power”



Questi i vincitori suddivisi per nazione:

Best Dutch Act – Emma Heesters

Best French Act – Amel Bent

Best German Act – badmómzjay

Best Hungarian Act – Azahriah

Best Israeli Act – Noa Kirel

Best Italian Act – Aka 7even

Best Nordic Act – Tessa

Best Polish Act – Daria Zawiałow

Best Portuguese Act – Diogo Piçarra

Best Russian Act – Max Barskih

Best Spanish Act – Aitana

Best Swiss Act – Gjon’s Tears

Best UK & Ireland Act – Little Mix

Best African Act – Wizkid

Best Indian Act – Divine

Best Japanese Act – Sakurazaka46

Best Korean Act – Aespa

Best Southeast Asian Act – JJ Lin

Best Australian Act – Ruel

Best New Zealand Act – Teeks

Best Brazilian Act – Manu Gavassi

Best Canadian Act – Johnny Orlando

Best Caribbean Act – Bad Bunny

Best Latin America North Act – Alemán

Best Latin America Central Act – Sebastián Yatra

Best Latin America South Act – Tini

Best US Act – Taylor Swift