Taylor Swift, guarda la sua versione da 10 minuti di "All too well"

Ospite per la quinta volta in carriera al "Saturday Night Live", Taylor Swift ha partecipato allo show interagendo con il cast in uno sketch e poi eseguendo una versione integrale, da dieci minuti, della sua "All too well" - la stessa canzone di cui ha pubblicato giorni fa un video long-form che vi facciamo vedere qui di seguito.

Il video, diretto da Taylor Swift, ha per protagonisti Sadie Sink (di "Stranger things") e Dylan O'Brien (di "Teen wolf") nel ruolo di Lei e Lui. Il minifilm si apre con una citazione del poeta Pablo Neruda: "È così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio", pubblicata in Italia nel 1963 in "Venti poesie d'amore e una canzone disperata", nella traduzione di Giuseppe Bellini, Nuova Accademia Editrice, 1963; e si riferisce, con ogni probabilità, alla relazione della Swift, durata solo tre mesi nel 2010, con l'attore Jake Gyllenhaal.

La nuova versione di "All too well" è un'elaborazione del brano già apparso sul quarto album di studio della Swift, "Red", uscito nel 2012.

Ecco l'esibizione al "Saturday Night Live":