Eurovision: gli ABBA scriverebbero il brano per il concorrente britannico se fosse come Dua Lipa

Qualche settimana fa è stato annunciato che la delegazione britannica ha deciso di affidare al management di Dua Lipa (TaP Music) il compito di scegliere il concorrente che rappresenterà il Regno Unito sul palco del PalaAlpitour di Torino alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che nel 2022 si svolgerà in Italia grazie alla vittoria di quest’anno dei Maneskin a Rotterdam con “Zitti e buoni”.

L’argomento è stato discusso da Björn Ulvaeus e Benny Andersson durante un’intervista concessa alla BBC per presentare il nuovo album degli ABBA, “Voyage", uscito ieri - 5 novembre - a distanza di quasi 40 anni da “The Visitors”. Dopo che Ulvaeus ha descritto la tattica adottata dalla delegazione britannica per scegliere il proprio rappresentante alla prossima manifestazione come “promettente”, Andersson ha detto: “Scegliere un interprete è una cosa, scrivere una canzone è un’altra storia. Quindi, c’è bisogno sia di una grande canzone che di una bravo performer”. Questo ha offerto al giornalista corrispondente del servizio pubblico radiotelevisivo inglese Colin Paterson il pretesto per chiedere ai due artisti se gli ABBA - che hanno vinto all’Eurovision nel 1974 con il brano “Waterloo” - prenderebbero mai in considerazione l’idea dI scrivere una canzone per il concorrente britannico al contest.

“What's the risk? You can't be worse than last”



ABBA reveal to #BBCBreakfast they want to write a UK Eurovision entry with Dua Lipa. https://t.co/qW0ztDMcb8 pic.twitter.com/85RKzmSgqw — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 5, 2021

“No”, è stata la risposta secca di Björn, che poi ha aggiunto: “Dipenderebbe dall’artista”. A lui ha fatto eco Benny che ha detto: “Ma qual è il rischio? Non puoi fare peggio dell’ultimo posto”. Dopo che Ulvaeus ha sottolineato che il cantante o il gruppo partecipante deve essere "davvero bravo", il suo compagno di band - come testimoniato dal video riportato più sopra - sorridendo ha suggerito come artista "Dua Lipa". "Sì", ha risposto Björn Ulvaeus.

All’Eurovision Song Contest 2021 il Regno Unito è stato rappresentato da James Newman che con il brano “Entry” si è classificato ultimo dopo aver totalizzato zero punti alla serata finale.