Robert Plant duetta con Alison Krauss sul classico folk "It don't bother me"

Il pezzo è un classico della musica folk: il cantautore scozzese Bert Jansch incise "It don't bother me" nel 1965 per il suo secondo album, dal titolo omonimo, e sin da subito la canzone fu amatissima. A distanza di oltre 55 anni dall'uscita dell'originale, ora ne esce un'altra versione. Cantata da Robert Plant, ex voce dei Led Zeppelin, in duetto con Alison Krauss.

Il brano, che potete ascoltare qui sotto, è una nuova anticipazione del nuovo album congiunto della coppia composta dall'ex cantante della band di "Whole lotta love" e la vocalist americana. Il disco si intitola "Raise the roof" e raggiungerà il mercato il prossimo 19 novembre, a distanza di quattordici anni dal precedente album inciso da Plant insieme alla Krauss, "Raising sand", con il quale nel 2007 la coppia si aggiudicò un Grammy. Il lavoro è stato prodotto da T Bone Burnett, già in cabina per l'album di quattordici anni fa.

Nella cover di "It don't bother me" suonano Marc Ribot, Jay Bellerose, Viktor Krauss, Russ Pahl, David Hidalgo dei Los Lobos e Jeff Taylor.