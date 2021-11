Alt-J: il singolo “Get Better” anticipa l'uscita del nuovo album

Gli Alt-J, vincitori di un Mercury Prize e più volte nominati ai GRAMMY e ai BRIT Awards, condividono il nuovo brano “Get Better”, seconda anticipazione del quarto album "The Dream", in uscita l’11 febbraio 2022. La band inglese torna distanza di quattro anni dal precedente disco “Relaxer”. “Get Better” è il cuore di The Dream, nonché una delle canzoni più emozionanti che la band abbia scritto finora. Gli Alt-J si spogliano dai fitti strati sonori che li caratterizzano, lasciando la voce del cantante Joe Newman sola con una chitarra triste e le armonie del collega Gus Unger-Hamilton. Il singolo viene accompagnato da uno straziante video animato realizzato dalla premiata artista Stefanie Grunwald, nota per le sue dettagliatissime animazioni notturne in pixel art.

Sulla genesi del brano, Newman rivela: “‘Get Better’ nasce dall’unione di due canzoni.

Una era quella che avevo improvvisato nel 2018 per la mia compagna che stava male a causa del ciclo. A lei cantavo ‘Get better my Darcy, I know you can’. Lei mi ha filmato e per anni ho pensato di scrivere di più ogni volta che riguardavo quel video. L’altra invece era solo una struttura di accordi a cui avevo iniziato a lavorare durante il lockdown pensando a chiunque stesse vivendo una perdita. La pandemia mi ha fatto sentire un nuovo senso di responsabilità come autore. E anche se gli eventi descritti non sono reali, credo, o almeno spero, che questo sia il brano più autentico e vero che io abbia mai scritto”. Unger-Hamilton ricorda la sua reazione dopo aver ascoltato la demo: “quando Joe l’ha suonata per me per la prima volta sono scoppiato in lacrime. È stato un lungo pianto”.