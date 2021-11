Saxon, a febbraio il nuovo album ‘Carpe diem’: subito il primo singolo

“Carpe diem” è il titolo del nuovo album dei Saxon, in arrivo sui mercati il prossimo 4 febbraio, anticipato dalla pubblicazione della title track e del relativo videoclip.

Il disco, il ventitreesimo della discografia di Biff Byford e soci, uscirà a distanza di quattro anni dalla precedente prova sulla lunga distanza del gruppo, “Thunderbolt” del 2018, e a quasi un anno dal progetto di cover “Inspirations”. Ecco il video della prima anticipazione “Carpe diem (seize the day)”:

A proposito dell’album “Carpe diem”, che includerà 10 tracce, il frontman della heavy metal band britannica ha dichiarato: “Tutto inizia con il riff. Se il riff mi parla, allora siamo sulla buona strada. È un album molto intenso, e questo è dovuto al fatto che l'essenza di una grande canzone metal è il riff che la inizia, e questo album ne ha tantissimi”.

Ha aggiunto: “In latino ‘Carpe diem‘ significa ‘cogli l’attimo’ e penso che sia una bella cosa da dire: è quello che si dicevano regolarmente i romani, a quanto pare. Ma non avendone mai incontrato uno, non saprei. La title track si intitola ‘Carpe diem (Seize the day)’ e abbiamo pensato sia qualcosa davvero potente da dire”.

Parlando poi degli ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia da Coronavirus e dei suoi passati problemi di salute, Biff Byford ha spiegato: “Sono stati due anni difficili. Ho avuto un attacco di cuore a settembre 2019, poi qualche mese dopo è arrivato il COVID-19 ma fortunatamente avevamo già iniziato a comporre e registrare questo disco già da prima. Abbiamo registrato le parti di batteria in Germania e quelle di chitarra in vari luoghi. Io ho composto molto mentre ero in ospedale e successivamente abbiamo passato molto tempo ad arrangiare il materiale che avevamo scritto. È un album molto intenso e credo che parte della sua forza derivi dalla frustrazione di non aver potuto fare nulla durante la pandemia”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Carpe diem”:

1. Carpe Diem (Seize the Day)

2. Age of Steam

3. The Pilgrimage

4. Dambusters

5. Remember the Fallen

6. Super Nova

7. Lady In Gray

8. All for One

9. Black is the Night

10. Living On the Limit