Freddie Mercury, a 30 anni dalla morte un documentario con interviste inedite

A trent'anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 24 novembre del 1991, quando il cantante - malato di AIDS - aveva solamente 45 anni, il mito di Freddie Mercury rivivrà in un documentario esclusivo della BBC che conterrà anche interviste inedite agli altri membri dei Queen, Brian May e Roger Taylor (non John Deacon, ritiratosi dal music biz nel '97), ma anche alla sorella Kashmira Bulsara, gli amici Anita Dobson e David Wigg e l'assistente personale Peter Freestone.

Intitolato "Freddie Mercury: The final act", il documentario uscirà, stando alle anticipazioni, proprio a ridosso del trentennale della scomparsa del leggendario frontman della band di "Bohemian Rhapsody", la cui ascesa è stata raccontata sul grande schermo nel 2018 da Bryan Singer con l'omonimo - e pluripremiato - film campione di incassi: parlerà degli ultimi anni di vita di Freddie Mercury, che nonostante la malattia continuò ad essere attivissimo quasi fino all'ultimo (all'inizio del 1991, per dire, i Queen spedirono nei negozi l'album "Innuendo", registrato nel corso dell'anno precedente, quando le condizioni di salute del cantante avevano già cominciato a non essere delle migliori - non poca preoccupazione destò la forma fisica con la quale Mercury si presentò nel febbraio del '90 insieme ai Queen sul palco dei BRIT Awards per ritirare un premio speciale).

Il documentario racconterà anche i preparativi del concerto che i Queen organizzarono subito dopo la sua morte per omaggiarlo, quello che si svolse nell'aprile del '92 allo stadio di Wembley e che vide alternarsi sul palco le star del pop e del rock internazionale, da David Bowie (memorabile il duetto con Annie Lennox su "Under pressure", la hit che qualche anno prima il fu Duca Bianco aveva inciso con gli stessi Queen) a George Michael, passando per Elton John. Gli autori dello speciale hanno intervistato per l'occasione alcuni dei protagonisti di quello show, compresi Roger Daltrey degli Who e Paul Young.

"Sarà un viaggio straordinario che racconterà l'ultimo capitolo di una delle più grandi icone della musica rock. Lavorare con i Queen e accedere al dietro le quinte di alcune delle loro più grandi performance e anche di quello che fu il leggendario Freddie Mercury Tribute Concert è stato un privilegio esclusivo", ha anticipato il regista James Rogan.