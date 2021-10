Ed Sheeran: ‘Elton John mi telefona ogni singolo giorno’

Ed Sheeran ed Elton John sono ormai grandi amici, tanto che qualche mese fa il cantautore di Halifax si è spinto a regalare al musicista di Pinner un oggetto decisamente “particolare” ("un gigantesco pene in marmo") in occasione del suo 74esimo compleanno. A margine di una recente intervista, la voce di “Thinking out loud” ha parlato della sua amicizia con l’artista di “Tiny dancer”, con cui pubblicherà un singolo natalizio entro la fine dell’anno.

Chiacchierando con il New Zealand Herald, Ed Sheeran – che oggi, 29 ottobre, ha pubblicato il suo nuovo album, “=” (leggi qui la nostra recensione) – ha rivelato di ricevere ogni giorno una telefonata da Elton John, a cui ha svelato di essersi rivolto per ricevere un po’ di conforto dopo la scomparsa di un suo amico, il discografico Michael Gudinski.

"Lo dico alle persone e pensano che stia mentendo o esagerando, ma Elton mi telefona ogni singolo giorno", ha spiegato il rosso cantautore britannico, come ripreso dall’NME. Ha aggiunto: “Prima mi chiamava circa una volta al mese –su FaceTime tramite iPad perché nessuno di noi ha un telefono. Poi, quando è nata Lyra, le telefonate sono diventate settimanali: anche lui è un papà e controlla". Ed Sheeran ha continuato:

“Quando Michael è venuto a mancare, Elton mi ha chiamato il giorno dopo e io sono scoppiato a piangere. E da quel giorno – gli ho parlato stamattina e ieri – ogni singolo giorno mi telefona. Che si tratti di una chiacchierata di mezz'ora o di due minuti, mi controlla sempre".

Per presentare il suo nuovo disco, il quarto della sua discografia, la scorsa domenica la voce di "Shape of you" avrebbe dovuto essere ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", in studio a Milano. Risultato positivo al Covid, Sheeran ha dovuto annullare il passaggio, recuperato con un collegamento in streaming, durante il quale ha anche parlato della collaborazione con Elton John per Natale.

“Siamo amici. Abbiamo lavorato su tre pezzi. Mi ha detto: facciamone uno per Natale. Una delle canzoni si intitola 'Merry Xmas', direi che va benissimo”, ha dichiarato il cantautore.