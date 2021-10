Strokes: debutto dal vivo per ‘Call it fate, call it karma’ e ‘At the door’

Lo scorso 27 ottobre gli Strokes si sono esibiti al Forum di Inglewood, nella zona sud-ovest di Los Angeles, in California, e hanno eseguito per la prima volta due brani del loro repertorio dal vivo.

Come segnalato da setlist.fm, Julian Casablancas e soci hanno aperto il loro set di 17 canzoni con la prima esecuzione live di “Call it fate, call it karma”, brano originariamente incluso nell’album della band newyorkese del 2013, “Comedown machine”.

Nel corso della serata, il secondo debutto dal vivo è stato per una traccia estratta dall’ultimo album in studio del gruppo statunitense, “The new abnormal”, pubblicato ad aprile dello scorso anno. Il brano in questione è “At the door”.



Dopo lo stop forzato dei live a causa della pandemia da Covid-19, gli Strokes hanno tenuto uno dei loro primi veri concerti dopo il lockdown a New York lo scorso giugno. Casablancas e compagni hanno poi ripreso con l’attività dal vivo all’inizio del corrente mese di ottobre, in vista del loro show di capodanno e dei loro prossimi spettacoli, che nel 2022 vedranno la band andare in scena sui palchi di diversi festival.