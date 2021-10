Limp Bizkit: il 31 ottobre esce il nuovo album “Still Sucks”

I Limp Bizkit hanno annunciato l’uscita del loro atteso nuovo album, il primo disco della formazione di Jacksonville in dieci anni. Il successore di “Gold Cobra” del 2011 si intitolerà “Limp Bizkit Still Sucks” e sarà disponibile a partire dal prossimo 31 dicembre, in occasione della festa di Halloween, così come Fred Durst e soci avevano lasciato intendere qualche giorno fa disseminando indizi sui social.

Il gruppo ha svelato titolo, data di uscita e copertina della sua nuova prova sulla lunga distanza con un post pubblicato sui loro profili social ufficiali:

Insieme all’annuncio dell’album, il chitarrista Wes Borland - sotto il nome di Jake Bacon - ha condiviso una divertente “recensione” del nuovo lavoro discografico dei Limp Bizkit e sui social ha detto: “Il nostro primo album in oltre un decennio esce questa domenica! Buon Halloween! ‘Limp Bizkit Still Sucks’”.

Il 30 settembre scorso Fred Durst e compagni hanno pubblicato il singolo “Dad Vibes”, presentato in anteprima dal vivo durante il concerto della band al Lollapalooza lo scorso luglio poco prima che il gruppo annullasse il tour estivo “per un'abbondanza di cautela e preoccupazione per la sicurezza della band, dell'equipaggio e soprattutto dei fan”.