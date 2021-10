Poche donne ad X Factor? “Abbiamo fatto scelte artistiche, senza discriminazioni”

Dopo il casting andato in onda fino alla settimana scorsa giovedì 28 ottobre inizia il live di X Factor. La seconda fase della nuova edizione del talent è stata presentata oggi alla stampa, con una conferenza in streaming in diretta dal Teatro della Luna, dove lo show torna dopo qualche anno. Si arriverà alla finale del 15 dicembre con la presenza dei Coldplay come ospiti, mentre giovedì la prima ospite sarà Carmen Consoli.

Ma più che dello show a tenere banco alla conferenza è stata la polemica dopo la fine delle selezioni, sulla presenza di solo solo 2 donne in un cast di 12 concorrenti che invece comprende 10 nomi maschili tra solisti e band, per di più in un anno in cui lo slogan è "Come as you are" e si punta su inclusione e l’abbattimento dei generi e delle categorie (leggi qui).

Dalla produzione di Sky non rimpiangono la scelta, anzi rilanciano: "Fantastico l'abolimento delle categorie", dice Nils Hartmann, direttore delle produzioni. "Abbiamo lasciato arbitrio ai giudici e devo dire che suddivisione uomini e donne lascia un po’ il tempo che trova". Insomma, la versione della produzione è "Quest'anno è andata così, in passato abbiamo avuto molte donne".

"Abbiamo valutato i concorrenti come persone, le scelte sono state libere", spiega Manuel Agnelli. Ma la difesa più forte arriva da Emma: “Parlare di sessimo e maschilismo mi sembra un po’ forzato in questo caso. Sicuramente le donne devono faticare il doppio per affermarsi. Le scelte che abbiamo fatto sono state artistiche, con cura, al di là delle categorie". E poi ancora "Io non mi esercito a fare il buon giudice, forse non lo sono. Io ragiono da artista mettendo al loro servizio la mia esperienza. Ma non mi sono mai posta come giudice supremo: l'arte non è una verita assoluta, ma un piacere personale".

Si parla quindi inevitabilmente di Maneskin, con Manuel Agnelli che ha sostanzialmente ribadito e ripetuto quanto detto nell'intervista di Rockol: "Di solito importiamo musica, per una volta in 50 anni abbiamo qualcosa di successo e ci mettiamo a trovargli diffetti. I Maneskin non sono i Sonic Youth". Gli fa eco Eliana Guerra, curatrice del programma evidenzia le tendenze musicali dei concorrenti: "C'è un ritorno alla scrittura, alla forma canzone, alle band alle chitarre", spiega. "Però dire che le band sono tutte uguali è come dire che la trap è uguale al rap", commenta Manuel, che ha due band nei 3 suoi concorrenti (qua il cast completo), e che ci tiene a specificare che non si vuole cercare di ripetere il modello di susccesso dei Maneskin.

Come l'anno scorso, verrà pubblicato subito un mixtape pubblicato con i primi inediti dei concorrenti.