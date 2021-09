X Factor 2021: ecco come funziona questa edizione senza categorie

X Factor riparte nel segno dell’“abbattimento dei muri”. L'edizione italiana numero quindici del talent show, quest’anno condotta per la prima volta da Ludovico Tersigni, è la prima a decidere di abolire le categorie tradizionali, niente distinzioni né limiti di genere o età. I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, confermati dall’edizione precedente, si dovranno mettere in gioco modo diverso. Il 16 settembre, questa sera, si accenderanno i riflettori: l’appuntamento è fissato alle 21.15 su Sky Uno, visibile su Sky Go e in streaming su Now TV. L’esordio sarà in simulcast su Tv8, lo show è di Sky prodotto da Fremantle.

Il talent viene riformato alla base e di conseguenza anche il sistema della competizione: via le tradizionali categorie Under Donne, Under Uomini, Over e Band, con le squadre che saranno miste, con l’unica regola di schierare almeno un solista e una band per accedere al live-show. I quattro giudici rimarranno mentori di squadre che saranno più eterogenee, composte sia da solisti che da band attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. Sul tema, durante la presentazione dello show, si sono espressi anche i giudici: potete leggere l’articolo qui.

Vediamo nel dettaglio tutte le tappe del talent. La quindicesima edizione di X Factor comincia con le Audition (16-23-30 settembre), in programma negli Studios di Cinecittà, che termineranno con la selezione di 48 concorrenti, che per passare alla fase successiva avranno bisogno del “sì” di tre giudici. A questo punto a Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma e Mika verranno affidati 12 concorrenti. Successivamente, come da tradizione, le quattro squadre affronteranno i Bootcamp (7-14 ottobre) e a seguire gli Home Visit (21 ottobre), al termine dei quali emergeranno i 12 partecipanti per il Live Show (tre per giudice, in diretta dal 28 ottobre).