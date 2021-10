Mondo vinile: Nick Cave, R.E.M., Loredana Berté

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Nick Cave

Decine di canzoni rare e inedite di Nick Cave con i Bad Seeds: il cantautore ha pubblicato il secondo volume di "B-sides & Rarities", dopo il 1° uscito 15 anni fa. Uno scrigno dei tesori per i fan, praticamente un album inedito. Per l'occasione viene ripubblicato anche il primo volume, in box di ben 7 vinili. Imperdibile.

Da recuperare in vinile: i R.E.M.

Venerdì esce la nuova edizione in vinile di "New Adventures in "Hi-Fi", storico e amatissimo album del 1996: sarà disponibile in una doppia versione in vinile. È l'occasione per andare a riscoprire gli album della band, che negli ultimi anni ha portato avanti una campagna di ristampe della sua prima discografia in questo formato, a partire da "Monster", ri-uscito 2 anni fa, ma anche il capolavoro "Automatic for the people". Qua si trova praticamente tutta la discografia e alcune uscite recenti inedite, come il "Live at the BBC".

L'esclusiva: Loredana Bertè

Fedez, J-Ax, e. Nitro sono tra gli ospiti di "Manifesto", nuovo lavoro Loredana Bertè, in uscita il 5 novembre: "Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere" dice la rocker, citando la poetessa Alda Merini: l'album è disponibile in una versione esculsiva e numerata in vinile blu trasparente con un poster, recuperabile qua.

La classifica della settimana

In testa c'è sempre "Flop" di Salmo, per la terza settimana consecutiva, seguito da "Blu celeste" di Blanco che dopo 6 settimane risale addirittura al 2° posto. Il duo resiste l'assalto di Chiello, 3°, ma soprattutto di nomi blasonati: "Music Of The Spheres" dei Coldplay entra al quarto posto, mentre la ristampa di "Let it be" dei Beatles solo al 9°: qua la classifica completa della settimana.